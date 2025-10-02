Yabancılar, Japon hisse senetlerinde satıcı olmayı sürdürüyor

Veriler ayrıca, yabancı yatırımcıların Japonya'nın borç piyasalarından keskin bir şekilde çekildiğini gösterdi. Aynı dönemde tahvillerde 1,99 trilyon yen ve bonolarda 3,22 trilyon yen net satış gerçekleşti.

Bu arada, Japon yatırımcılar da yurtdışında net satıcıya dönüştü. Bir önceki hafta 816,7 milyar yenlik önemli bir net alım gerçekleştirdikten sonra, yabancı tahvil varlıklarını 162,0 milyar yen azalttılar. Net satışlar yabancı hisse senetlerine (11,6 milyar yen) ve bonolara (315,3 milyar yen) da yayıldı.

Yatırımcıların küresel para politikasındaki belirsizlik ve dalgalı kur hareketlerini değerlendirirken, Japon varlıklarına karşı ihtiyatlı tavırlarını artıran bu sürekli çıkışlar, piyasadaki duyarlılık değişikliğini vurguluyor.