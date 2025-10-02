  1. Ekonomim
Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı sermaye akışı verilerine göre, yabancı yatırımcılar 27 Eylül'de sona eren haftada Japon hisse senetlerini elden çıkarmaya devam etti. Net satışlar 963,3 milyar yene ulaşarak, önceki haftaki 1,75 trilyon yenlik net satışların ardından ikinci hafta üst üste önemli çıkışlar kaydedildi.

Yabancılar, Japon hisse senetlerinde satıcı olmayı sürdürüyor
Veriler ayrıca, yabancı yatırımcıların Japonya'nın borç piyasalarından keskin bir şekilde çekildiğini gösterdi. Aynı dönemde tahvillerde 1,99 trilyon yen ve bonolarda 3,22 trilyon yen net satış gerçekleşti.

Bu arada, Japon yatırımcılar da yurtdışında net satıcıya dönüştü. Bir önceki hafta 816,7 milyar yenlik önemli bir net alım gerçekleştirdikten sonra, yabancı tahvil varlıklarını 162,0 milyar yen azalttılar. Net satışlar yabancı hisse senetlerine (11,6 milyar yen) ve bonolara (315,3 milyar yen) da yayıldı.

Yatırımcıların küresel para politikasındaki belirsizlik ve dalgalı kur hareketlerini değerlendirirken, Japon varlıklarına karşı ihtiyatlı tavırlarını artıran bu sürekli çıkışlar, piyasadaki duyarlılık değişikliğini vurguluyor.

