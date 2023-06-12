Yabancılar mayısta 574 milyon dolarlık hisse sattı

Borsa İstanbul'da (BIST) geçen ay yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 573.9 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Buna göre, yabancılar Mayıs ayında 23 milyar 701 milyon 638 bin 223 tutarında alım yaparken, 24 milyar 275 milyon 494 bin 421 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Yabancıların toplam işlem hacmi 36 milyar 263 milyon 449 bin 253 dolar seviyesinde gerçekleşti.