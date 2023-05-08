Yabancılar nisanda 15 milyon dolarlık hisse sattı

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar Nisan ayında 18 milyar 124 milyon 172 bin 262 dolar tutarında alım yaparken, 18 milyar 139 milyon 276 bin 991 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 15 milyon 104 bin 729 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 36 milyar 263 milyon 449 bin 253 dolar seviyesinde gerçekleşti.