Yabancılar, ocak ayında uzun vadeli ABD varlıklarını azalttı

ABD Hazine Bakanlığı'nın verileri ocak ayında yabancıların bir önceki aya göre uzun vadeli ABD menkul kıymetlerini artırdığını gösterdi.

Aralık ayında 96.5 milyar dolarlık uzun vadeli ABD kıymetleri (swap hariç) alımı yapan ülke dışındaki yatırımcılar ocak ayında 15.5 milyar dolarlık gerçekleştirdiler.

Aralık ayındaki 27.0 milyar dolarlık satıştan sonra yabancılar ocak ayında ABD Hazine tahvillerinde net 49.9 milyar dolar yaptı.

Aralık ayındaki 113.9 milyar dolar tutarındaki toplam net sermaye girişinin ardından ocak ayında 25.0 milyar dolar çıkış oldu.