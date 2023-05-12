Yabancılar seçim sonrası senaryoları mı fiyatlıyor?

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi son işlem gününe yükselişle başlarken, piyasalarda volatil seyrin bugün de devam etmesi bekleniyor. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,02 yükselişle 4897 puanda hareket etti. Endekste değer artışı gün içinde yüzde 3'e yaklaşırken, sonrasında bütün kazançlarını geri verdi. BIST 100 endeksi, en yüksek 4982 puanı, en düşük 4786 puanı gördü. Saat 12.13 itibarıyla yüzde 1,27 oranında düşüşle 4786 puanda işlem gördü.

Dün Borsa İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ralli yaşandı. Uzmanlar, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turda sonuçlanma ihtimalinin artmasının fiyatlandığını belirtiyor.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 7,87 oranında yükselişle tamamlarken, bankacılık endeksi ise yüzde 9,85 oranında değer kazandı.

Bankacılık endeksinde haftalık yükseliş yüzde 27

Hafta boyunca vollatil seyir içinde olan bankacılık endeksi, haftanın ve seçim öncesi son işlem gününe de yüzde 3,58 oranında artışla başladı. Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 5'i aşarken; borsadan pozitif ayrışıyor. Endeks, şu dakikalarda ise yüzde 2,63 değer kazancıyla 5070 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksindeki artış, pazartesi gününden bu yana yüzde 27'yi aşarken; BIST 100 endeksi ise, yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

En çok işlem gören hisse senetleri; İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ve TÜPRAŞ oldu.

Dolarda makas 1.55 TL'ye kadar yükseldi

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarındaki fiyatlamada ayrışma yeniden büyüyor. Dolar/TL’de makas farkı ise, 1.55 TL'ye kadar çıktı.

Ayrıca, Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 5 ay sonra ilk kez dün 500 puanın altına geriledi. Türkiye’nin CDS'i şu sıralarda ise 478 seviyesinde bulunuyor.

Yabancılar seçim sonrası senaryoları fiyatlıyor

Volkan Dükkancık - Alnus Yatırım Araştırma Direktörü

Son birkaç gündür başta banka ve endeks ağırlığı yüksek hisselerdeki alıcılı görünüm, son 1 hafta-10 gündür artış göstermeye başlayan yabancı takas oranı da dikkate alındığında, bir kısım yabancının seçim sonrası senaryoları fiyatlama eğilimine girdiğini gösteriyor.

Henüz dikkat çekici bir ilgi ve katılımdan bahsetmiyor olsak da, seçim sonrası olası bir 'tahmin edilebilir ekonomik politika seti'ne dönüş senaryosunda endekste yaşanabileceklere dair bir fikir vermesi açısından önemli ve takibe değer.

Yabancı algı değişimi içerisinde

Bu noktada hem son yayınlanan anketler, hem de son olarak Sayın Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmiş olması, olası bir iktidar değişimi ve dolayısıyla ekonomi politikalarında bir değişim algısı da piyasada oluşturmuş görünüyor. Borsadaki yükselişin yanında Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS), günlük 50 puandan fazla düşüşle 500 baz puanın altına inilmiş olması yabancının da bu noktada bir algı değişimi içerisinde olduğuna işaret ediyor diyebiliriz.