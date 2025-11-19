Yabancıların ABD tahvil varlıkları 6 ay sonra düştü

Yabancıların Pazine tahvili varlıkları Eylül’de 9,249 trilyon dolara indi. Bu rakam Ağustos’taki 9,262 trilyon doların hafif altında olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre %5,5 artış gösterdi.

Japonya, 1,189 trilyon dolarlık varlıkla en büyük yabancı ABD Hazine tahvili sahibi konumunu korudu. Bu, Ağustos 2022’den bu yana en yüksek seviye oldu. Japonya’nın tahvil varlıkları dokuz aydır kesintisiz artış gösteriyor.

Çin’in ABD Hazine tahvili varlıkları ise Ağustos’taki 701 milyar dolardan Eylül’de 700,5 milyar dolara geriledi. Temmuz’da 696,9 milyar dolara düşerek Ekim 2008’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Çin, İngiltere'nin ardından üçüncü büyük tahvil sahibi konumunda bulunuyor.

İngiltere'nin ABD tahvil varlıkları da Eylül’de 865 milyar dolara indi; Ağustos’ta 904,3 milyar dolardı.

İşlem bazında yabancıların tahvil alımları Eylül’de 25,5 milyar dolara düştü. Ağustos’ta 48,5 milyar dolar, Temmuz’da 44,6 milyar dolar seviyesindeydi. Mayıs’ta ise 147,4 milyar dolarlık giriş yaşanmıştı.

Yabancı yatırımcılar Eylül’de 132,9 milyar dolarlık ABD hisse senedi alımı yaptı. Bu rakam Ağustos’taki 89,4 milyar dolardan ve Temmuz’daki 16,2 milyar dolarlık çıkıştan belirgin şekilde yüksek.

Net sermaye girişi Eylül’de 190,1 milyar dolar oldu. Bu, Ağustos’taki 187,1 milyar doların üzerinde ve Temmuz’daki 6,6 milyar dolarlık çıkışın tersine güçlü bir girişe işaret ediyor.