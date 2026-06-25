Yabancıların hisse alımı 2 ayın en güçlü seviyesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yabancı yatırımcılar 19 Haziran ile biten haftada 465,7 milyon dolarlık hisse, 339,7 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi.

Hisse alımı 17 Nisan haftasından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 12 Haziran ile biten önceki haftada 117,8 milyon dolarlık hisse satışı, 428,8 milyon dolarlık tahvil alımı olmuştu.

Yabancılar hisse stokları 42 milyar 908,6 milyon dolara çıkarken, tahvil pozisyonları da 15 milyar 109,1 milyon dolar oldu.