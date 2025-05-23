Yabancıların hisse alımları artarak sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 875,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 16 Mayıs haftasında 245,2 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 48,6 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 1 milyar 655,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 10,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse değeri 29,4 milyar TL oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 413,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 926,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 561 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 5 milyar 275,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 318,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.