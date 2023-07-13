Yabancının 5 haftalık net hisse alımı 1.33 milyar dolar

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri yabancı yatırımcılarının son 5 haftadır TL hisse senetlerinde net alıcı olduklarını ortaya koydu. 7 Temmuz haftası itibariyle yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 231.4 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece 9 Haziran haftasından bu yana yabancının hisse senetlerindeki net alımı 1 milyar 328 milyon dolara yükseldi.

Devlet iç borçlanma senetlerinde de yabancı yatırımcı son üç haftadır net alıcı. Geçen hafta da 57 milyon dolarlık net alım geldi. Ancak DİBS'te yabancının alımı oldukça sınırlı. Üç haftalık net alım sadece 98.3 milyon dolar oldu.

Hisse senedi stokları piyasa değeri 24 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 24 milyar 225,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 948,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 780,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 368,4 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 69,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.