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Yabancının hisse satışı hızlandı, tahvil aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 9 Ağustos haftasında 323,5 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Haber Merkezi
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Yabancının hisse satışı hızlandı, tahvil aldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 9 Ağustos haftasında 323,5 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Aynı hafta yabancının DİBS (Kesin Alım) net alımları 17,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 12,0 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 225,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 4,0milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da son 3 haftadır hisse satarken, 9 Ağustos haftasında son 2 ayın en büyük hisse satışını yaptı.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 36 milyar 138,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 427,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 630,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 604,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 431,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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