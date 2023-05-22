Yabancının tahvil stoku tarihi en düşük seviyesinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı yatırımcıların Türk finansal varlıklarından çıkışı sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre 12 Mayıs haftası itibariyle yabancı yatırımcılar fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak 135.1 milyon dolar hisse senedi, 31.3 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi. Böylelikle yabancı yatırımcıların Türk tahvillerindeki payı yüzde 0,6 ile tarihi en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Yabancının satış yaptığı 12 Mayıs haftasında BİST100 Endeksi yüzde 8,97 değer kazandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 705 baz puan artış yaşanmıştı. Bu yılbaşından beri yurtdışı yerleşikler toplam 1 milyar 142,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 35.5 milyon dolarlık DİBS satışı ve 10.8 milyon dolar şirket borçlanma senedi satışı yaptı. Yurtdışı yerleşikler böylelikle 2023 yılında toplam 1 milyar 188,8 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Mayıs itibarıyla 22 milyar 501,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin devlet iç borçlanma senedi stoku 1 milyar 46,3 milyon dolardan 961,8 milyon dolara inerken, şirket borçlanma senetleri stokları 71.6 milyon dolardan 72.5 milyon dolara yükseldi.

Son 1 yılda 3.8 milyar dolarlık çıkış

Son 1 yıllık süre zarfında yurtdışı yerleşikler 2 milyar 983,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 816.6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senetleri satışı ve 21.6 milyon dolar şirket borçlanma senetleri satışı gerçekleştirirken Türk menkul kıymet piyasasından 3 milyar 821,9 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.

Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 12 Mayıs itibariyle yüzde 30,2 olurken, önceki haftada bu oran yüzde 29,4 seviyesindeydi. 2022 yılı kapanışında yüzde 29,6 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise yüzde 35,5 idi. Yabancının devlet iç borçlanma senetlerindeki payı da 12 Mayıs itibariyle yüzde 0,6 olurken 2022 yılı kapanışta yüzde 0,75 geçen yıl mayısta ise yüzde 1,31 seviyesinde bulunuyordu.

Geçen haftaya yüzde 30’un üzerinde başlayan borsadaki yabancı payı ise 18 Mayıs kapanış itibariyle yüzde 28,64’e geriledi. Bu 18 Mayıs haftasında da yabancının hisse senedi piyasasında satış yaptığını ortaya koydu.