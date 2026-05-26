Yapay zekâ bireysel yatırımcıların hisse işlemlerini dönüştürüyor

Nikkei Asia’nın aktardığına göre, Çinli aracı kurum East Money, kullanıcıların OpenClaw adlı yapay zekâ ajanıyla hisse işlemleri yaptığı sanal bir işlem yarışması düzenledi. Yarışmada gerçek para kullanılmasa da bireysel yatırımcıların yapay zekâ destekli otomatik işlem sistemlerine ilgisinin hızla arttığı belirtildi.

Yatırımcıların büyük dil modellerini aracı kurum API’lerine bağlayarak işlem stratejilerini yapay zekâ üzerinden uygulayabildiği ifade edildi. East Money dahil bazı büyük Çinli aracı kurumların OpenClaw entegrasyonu üzerinden hisse önerileri ve piyasa özetleri sunmaya başladığı kaydedildi.

Rekabet arttı

Hong Kong’daki aracı kurumların da işlem platformlarına yapay zekâ özellikleri eklemek için rekabet ettiği belirtildi. Futu Holdings’in DeepSeek tabanlı “Skills” adlı yapay zekâ asistanını mart ayında devreye aldığı ifade edildi. Kullanıcıların OpenClaw, Claude Code ve Cursor gibi platformlar üzerinden işlem stratejileri oluşturabildiği aktarıldı.

Futu’nun ayrıca kullanıcıların kod yazmadan doğal dil ile algoritmik işlem stratejileri geliştirmesine imkân sağlayan yeni bir hizmet başlattığı belirtildi.

Tiger Brokers’ın TigerAI platformundaki küresel kullanıcı etkileşimlerinin mart sonu itibarıyla 10 milyonu geçtiği kaydedildi. TigerAI kullanımının son bir yılda yüzde 500 arttığı ifade edildi.

Yapay zekâ ile yatırım tavsiyesi “yüksek riskli”

Hong Kong düzenleyicilerinin yapay zekâ ile yatırım tavsiyesi verilmesini “yüksek riskli kullanım alanı” olarak sınıflandırdığı belirtildi. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun lisanslı şirketlerden risk azaltıcı önlemler talep ettiği aktarıldı.

Singapur Para Otoritesi’nin finans kuruluşları için yapay zekâ risk yönetimi rehberi yayımladığı belirtilirken, Çin’de bir aracı kurumun yapay zekâ yatırım tavsiyelerindeki algoritmik sınırlamaları açıklamadığı gerekçesiyle 2025 yılında 2 milyon yuan ceza aldığı ifade edildi.

32 denemede 6 pozitif getiri

Interactive Brokers yöneticisi David Friedland, yatırımcıların yapay zekâ kullanımını tespit etmenin oldukça zor olduğunu söyledi. Friedland, yapay zekâ sayesinde herkesin “dünyanın en iyi opsiyon yatırımcısı gibi görünebildiğini” ancak risk bilgisinin hâlâ kritik olduğunu ifade etti.

Anthropic’in geçen hafta finans sektörüne yönelik 10 yeni yapay zekâ ajanı tanıttığı belirtildi. Yeni ajanların sunum hazırlama, müşteri doğrulama ve finansal kapanış işlemlerinde kullanılacağı kaydedildi.

Nof1 laboratuvarı tarafından düzenlenen yapay zekâ işlem yarışmasında sekiz modelin ABD teknoloji hisselerinde işlem yaptığı, toplam 32 denemenin yalnızca altısının pozitif getiri sağladığı belirtildi. Yarışmayı Grok 4.20 modelinin yüzde 34,59 getiriyle kazandığı ifade edildi.