Yapay zeka endişesi özel kredi piyasasını sarstı

Anthropic tarafından geliştirilen AI araçları, birçok yazılım şirketinin şu anda ücret talep ettiği karmaşık profesyonel görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı. Bu durum, AI'nın geleneksel yazılım iş modellerini zayıflatabileceğine dair yeni endişeleri gündeme getirdi.

Büyük özel kredi portföylerine sahip varlık yönetim şirketlerinin hisseleri geçen hafta, yatırımcıların AI'nın borçluların iş modellerini altüst edebileceği, nakit akışlarını baskılayabileceği ve nihayetinde temerrüt risklerini artırabileceği konusundaki endişeleri nedeniyle sert bir şekilde düştü.

Piyasa gözlemcilerine göre, bu hareketler, özellikle karanlık ve likit olmayan kredilerle finanse edilen şirket satın almalarına yoğun şekilde maruz kalan yazılım sektöründeki AI kaynaklı değişimin etkisine hazırlanmak zorunda olan özel kredi piyasası etrafında büyüyen bir huzursuzluğu ön plana çıkardı.

Kredilerde yazılımın payı

PitchBook, geçen haftaki gelişmelerin ardından yayınladığı bir raporda, "Kurumsal yazılım şirketleri, 2020'den bu yana özel kredi veren kuruluşlar için gözde bir sektör oldu. Özel kredi piyasasının favori yapısı olan unitranche kredilerin bugüne kadarki en büyük birçoğu, yazılım ve teknoloji şirketleriydi" dedi.

PitchBook verileri, yazılımın, ABD İş Geliştirme Şirketleri (BDC'ler) tarafından tutulan kredilerin önemli bir payını oluşturduğunu gösterdi. Bu oran, işlem sayısına göre BDC yatırımlarının yaklaşık yüzde 17'sine denk geliyor ve sadece ticari hizmetler sektörünün ardından ikinci sırada yer alıyor.

UBS Group, agresif bir değişim senaryosunda, ABD özel kredilerindeki temerrüt oranlarının yüzde 13'e tırmanabileceği uyarısında bulundu. Bu oran, kaldıraçlı krediler ve yüksek getirili tahviller için öngörülen stres seviyelerinden önemli ölçüde daha yüksek. UBS, bu seviyelerin sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 4 civarında olabileceğini tahmin ediyor.

Johns Hopkins Carey İşletme Okulu'nda kıdemli bir finans öğretim görevlisi olan Jeffrey C. Hooke, "Özel kredi verenler birçok yazılım şirketine kredi veriyor. Eğer bu şirketler kötüye gitmeye başlarsa, portföyde sorunlar olacak" dedi.