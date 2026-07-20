Yapay zekâ rallisi terse döndü: Çip hisselerinde ayı piyasası alarmı

Yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle son yıllarda güçlü yükseliş kaydeden çip sektöründe sert bir düzeltme yaşanıyor. Sektörün en önemli göstergelerinden biri olan NASDAQ PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX), son işlem gününde yüzde 4,3 gerileyerek teknik açıdan kritik kabul edilen 12 bin puan seviyesinin altına indi.

Kritik eşik aşıldı, satış baskısı arttı

Analistler, 12 bin puanın kaybedilmesinin satış baskısını artırabileceğine dikkat çekiyor. Endeks, haziran ayında gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 20 altına gerileyerek teknik analizde "ayı piyasası" olarak kabul edilen eşiğe yaklaşmış durumda.

Uzmanlara göre, endeksin 12 bin puanın altında kalıcı olması halinde bir sonraki önemli destek seviyesi 11 bin puan olacak.

Çip devlerinde 3,3 trilyon dolarlık değer kaybı

22 Haziran'dan bu yana küresel çip şirketlerinin toplam piyasa değerinde yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Satış dalgası yalnızca ABD'li şirketleri değil, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi Asyalı yarı iletken üreticilerini de etkiledi. Özellikle bellek çipi üreticilerindeki değer kaybı dikkat çekti.

Nvidia satış baskısına karşı direnç gösteriyor

Sektördeki genel satış baskısına rağmen Nvidia, büyük çip üreticileri arasında görece daha güçlü bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Analistler, mevcut düşüşün Nvidia kaynaklı olmadığını, satışların ağırlıklı olarak bellek üreticileri ve diğer yarı iletken şirketlerinde yoğunlaştığını belirtiyor.

Piyasaların gözü yeniden 12 bin puan seviyesinde

Piyasaların odağında şimdi SOX endeksinin yeniden 12 bin puanın üzerine çıkıp çıkamayacağı bulunuyor. Analistlere göre bu seviyenin kısa sürede geri kazanılması halinde son düşüş "yanlış kırılma" olarak değerlendirilebilir. Ancak endeksin 12 bin puanın altında kalmaya devam etmesi durumunda satış baskısının sürmesi ve 11 bin puan seviyesinin test edilmesi ihtimali güçlenebilir.