Yapay zeka talebi Dell hisselerini rekora taşıdı

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Dell'in son finansal sonuçları, yapay zeka yatırımlarının şirketin gelir görünümündeki ağırlığını artırdığını ortaya koydu. Şirketin ikinci çeyreğinde AI sunucu siparişleri 60,9 milyar dolara ulaşırken, bu alandaki sipariş birikimi 95 milyar dolara çıktı. AI sunucu gelirleri de yıllık bazda %100 artışla 16,4 milyar dolara yükseldi.

Bu tablo Dell'in gelecek döneme ilişkin beklentilerine de yansıdı. Şirket, mali 2027 yılı gelir tahminini 25 milyar dolar artırarak 192 milyar dolara çıkarırken, AI odaklı sunucu gelir beklentisini 74 milyar dolara yükseltti. Hisse fiyatındaki yükselişte, bu güçlü sipariş görünümünün şirketin büyüme potansiyeline ilişkin beklentileri desteklemesi etkili oldu.

Talep güçlü, tedarik tarafı yakından izleniyor

Dell açısından yapay zeka yatırımlarındaki genişleme yalnızca sipariş hacmini büyütmüyor. Şirket, artan talebi karşılamak için bellek, depolama, işlemci ve AI altyapısında kullanılan çeşitli bileşenlerdeki tedarik koşullarını da yakından yönetiyor. Talebin mevcut üretim kapasitesinin üzerinde seyretmesi, büyüme fırsatının yanında operasyonel bir sınav da yaratıyor.

Hisselerdeki yeni rekor, yatırımcıların Dell'i geleneksel bilgisayar donanımı üreticisinin ötesinde, yapay zeka altyapısındaki büyümenin önemli oyuncularından biri olarak fiyatlamaya başladığına işaret ediyor.