Yapay zeka yatırımları enerji ve endüstriyel metal talebinde yeni dönem başlatıyor

Yapay zeka yarışı artık yazılımdan ibaret değil; bildiğimiz ağır sanayiyi, madenleri ve enerji hatlarını fiziksel olarak etkiliyor. Microsoft, Google veya Amazon gibi devlerin sadece sunucu çalıştırmak amacıyla ayırdığı milyarlarca dolarlık bütçeler, emtia piyasasının yeni belirleyicisi konumuna geldi. Bahsi geçen sermaye gücü nedeniyle bakır, enerji ve alüminyum fiyatları alışılmış döngülerin dışına çıktı. Goldman Sachs ve Bank of America (BofA) gibi finans devleri bu gelişmeyi 'Yapay Zeka Enflasyonu' (AI-Flation) başlığı altında inceliyor çünkü teknoloji dünyasından gelen talep dalgası makroekonomik dengelerde daha önce görülmemiş bir yapı sergiliyor.

Bilgi işlem tesislerinin artan enerji tüketimi ve altyapı maliyetleri

Sürecin temelinde yoğun bir elektrik tüketimi yer alıyor. Yapay zeka sunucuları, eski nesil bulut sistemlerine kıyasla önemli ölçüde enerji sarf ediyor. Ortaya çıkan bu tablo, gelişmiş ülkelerdeki enerji şebekelerini ağır bir yük altında bırakıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan projeksiyonlar, veri merkezlerinin elektrik talebinin yakın gelecekte ikiye katlanacağını ortaya koyuyor. Hatta söz konusu ekonomilerdeki toplam tüketim artışının yarısının sadece bu tesislerden kaynaklanacağı öngörülüyor. Safriyatın karşılanması noktasında sistem ani bir baskıyla karşılaştığı için elektrik maliyetleri yükseliyor ve bu maliyet artışı imalat sanayisi ile nihai tüketici fiyatlarına yansıyor.

Endüstriyel metal piyasalarında uzun vadeli kontratlar ve tedarik güvencesi

Endüstriyel metaller cephesinde ise dünya genelinde yoğun bir rekabet yaşanıyor. Yeni nesil sıvı soğutma sistemleri, yüksek kapasiteli trafolar ve geniş kablolama sistemleri doğrudan fazla miktarda saf bakır ihtiyacı doğuruyor. Yeni bir maden sahasının açılmasının ortalama 15-17 yıl sürdüğü bu esneksiz piyasada teknoloji şirketleri stratejik adımlar atıyor. Gelecekte ciddi bir tedarik krizine yakalanmamak adına uzun vadeli kontratlarla bakır stoklarını şimdiden güvence altına alıyorlar. Finansal gücü elinde bulunduran aktörlerin bu alımları nedeniyle otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi sektörlerin ham maddeye erişimi zorlaşıyor ve bütçe planlamaları doğrudan etkileniyor.

Merkez Bankası stratejileri ve verimlilik artışının dezenflasyonist gücü

Yaşanan bu süreç, merkez bankalarını da ekonomi literatüründe yer almayan, öngörülemez bir kör noktayla karşı karşıya bırakıyor. Klasik makroekonomik doktrine göre enflasyonu düşürmek için faiz artıran ve iç talebi kısmaya çalışan para otoriteleri, sahada yaşanan bu yapısal arz şoku karşısında sınırlı bir etkiye sahip oluyor. Para politikası yapıcıları sıkılaşma adımları atsa da nakit rezervi geniş şirketler veri merkezi yatırımları ve ham madde alımlarını sürdürüyor; faiz silahı uzun vadeli stratejik hamlelerin hızını kesmiyor. Şu an finans koridorlarında en çok tartışılan konu da tam olarak bu paradoks üzerine kurulu. Bir tarafta yeni teknolojilerin ileride iş süreçlerini hızlandırıp operasyonel verimliliği artıracağı, böylece üretim maliyetlerini aşağı çekerek uzun vadede fiyatları düşürücü bir güç olacağı tezi savunuluyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, o dijital verimlilik çağına ulaşana kadar geçecek olan kurulum, inşa ve fiziki altyapı aşamasındaki agresif talep baskısı yer alıyor. Geleneksel sanayiyi etkileyen maliyet patikasının ne kadar süreceği tahmin edilemediği için kararlar zorlaşıyor ve piyasalar, bir süre daha bu altyapı kaynaklı girdi maliyetlerine uyum sağlamak zorunda kalıyor.