Yapay zekada nakit sıkışıklığı: Oracle'ın kurucusu Ellison’dan milyar dolarlık hisse hamlesi

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Haziran ayında oluşturulan hisse satış planı 24 Ekim'e kadar geçerli olacak. Bu süre içinde gerçekleştirilecek satışların piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli şekilde yapılması ve işlemlerin yasal bildirimler aracılığıyla kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

50 milyon hissenin tamamının satılması halinde ortaya çıkacak yaklaşık 7,5 milyar dolarlık tutar, mevcut hisse fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla bu rakam, Ellison'ın kesin olarak elde edeceği satış gelirini değil, plan kapsamında satılabilecek azami hisse miktarının bugünkü piyasa değerini ifade ediyor.

Ellison'ın Oracle'daki ağırlığı sürüyor

Larry Ellison, Oracle'ın en büyük bireysel hissedarı olmayı sürdürüyor. Şirkette yaklaşık %40 payı bulunan Ellison'ın, satış planındaki 50 milyon hissenin tamamını elden çıkarması halinde dahi Oracle'daki önemli hissedar konumunun devam etmesi bekleniyor.

Satış planının uygulanması, Ellison'ın Oracle üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak bir değişiklik anlamına gelmiyor. Plan, belirli bir süre içerisinde belirli miktara kadar hisse satışına imkan verirken, satışların tamamının gerçekleştirileceğine ilişkin bir zorunluluk da bulunmuyor.

Oracle'ın yapay zeka yatırımları hızlanıyor

Hisse satış planı, Oracle'ın yapay zeka ve bulut altyapısına yönelik yatırımlarını artırdığı bir döneme denk geliyor. Şirket, yapay zeka hizmetlerine yönelik talebi karşılamak amacıyla veri merkezi kapasitesini genişletirken, sermaye harcamalarını da yüksek seviyelerde tutuyor.

Oracle'ın ilk çeyrekte sermaye harcamaları 28,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, mali yıl genelinde sermaye harcamalarının 90-95 milyar dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

Ellison'ın satış planının Oracle'ın yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla hazırlandığına ilişkin ise resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle hisse satışını doğrudan şirketin yatırım harcamalarıyla ilişkilendirmek yerine, iki gelişmenin aynı döneme denk geldiğini belirtmekle yetinmek gerekiyor.