Yapay zekânın kâr etmesi için JPMorgan dev faturayı hesapladı!

JPMorgan, yapay zekâ endüstrisinde şirketlerin 2030'a kadar yapması beklenen yatırımlardan yüzde 10 getiri sağlamak için yıllık 650 milyar dolar gelir elde etmeleri gerektiğini öne sürdü.

Analist Max Weinbach tarafından X'te paylaşılan rapor, bu rakamın her iPhone kullanıcısından ekstra aylık 34,72 dolarlık tekrarlayan ödeme ya da her Netflix abonesinden 180 dolar alınmasına denk geldiğini belirtti.

Reading a JP Morgan AI CAPEX report and this is such a great way to put AI ROI into perspective



"to drive a 10% return on our modeled AI investments through 2030 would require ~$650 billion of annual revenue into perpetuity... which equates to $34.72/month from every current… pic.twitter.com/OfUQeMS7FG — Max Weinbach (@mweinbach) November 10, 2025

Dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar aktif iPhone kullanıcısı ve 300 milyondan fazla ücretli Netflix abonesi bulunuyor.

Tahmini miktar, bireysel, kurumsal ve devlet kullanıcıları arasında bölünse de özellikle birçok tüketicinin henüz yapay zekâ PC'leri ve akıllı telefonların faydası konusunda ikna olmadığı düşünüldüğünde, bu hala büyük bir ödeme yapan abone sayısı.

OpenAI'nin bildirilen raporlara göre, 20 milyar dolarlık yıllıklandırılmış gelir oranına ulaştığı ve Anthropic'in 2026'ya kadar 26 milyar dolar gelir hedeflediği bildiriliyor. Ancak bunlar şirketlerin raporları ya da hedefleri olurken, henüz net kara dönüşmedi.

Rapor, sık tartışılan yapay zekâ balonunu gündeme getirmese de birçok uzmanın vurguladığı senaryolardan biri de bu oluyor. Eski Intel CEO'su Pat Gelsinger, işletmelerin henüz yapay zekadan maddi olarak faydalanmaya başlamadığını söylemişti.

Rapor tamamen kötümser tarafta kalmıyor. "Her şey işe yarasa bile, dahil olan sermaye miktarı ve yapay zekâ ekosisteminin bölümlerinin kazanan her şeyi alır doğası göz önüne alındığında, (sürekli) muhteşem kazananlar ve muhtemelen eşit derecede muhteşem kaybedenler olacak" ifadesi de raporda yer alıyor.