Yapay zekâya yatırım önerileri için doğru soru sormanın bir “sanatı” var

ABD’de giderek daha fazla kişi finansal tavsiye almak için yapay zekâya yöneliyor. Ancak alınan yanıtın kalitesi, kullanıcıların yapay zekâ platformlarına ne kadar doğru ve net komut verdiğine bağlı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Finansal Mühendislik Laboratuvarı Direktörü Andrew Lo, Harvard Üniversitesi’nde yaptığı bir sunumda, “Prompt yazımında gerçek bir sanat ve bilim var” ifadelerini kullandı.

Kişisel finans için yapay zekânın sınırları

Uzmanlara göre, yapay zekânın finansal planlama konusunda önemli sınırlamaları bulunuyor.

Lo, CNBC’ye verdiği röportajda, yapay zekânın genellikle finansal konular hakkında genel çerçeve sunmakta başarılı olduğunu; örneğin yatırım çeşitliliğinin önemi ya da borsa yatırım fonlarının bazı durumlarda avantajları gibi konularda faydalı bilgiler sağlayabildiğini belirtti.

Buna karşın, özellikle vergi planlaması gibi alanlarda zorlandığını ifade etti. Yapay zekânın sayısal analiz ve hassas hesaplamalarda güçlü olmadığına dikkat çeken Lo, bireysel finansal durumlara ilişkin detaylı hesaplamaların riskli olabileceğini söyledi.

“Çok spesifik ve kişisel hesaplamalar söz konusu olduğunda son derece dikkatli olunmalı” diyen Lo, yapay zekânın zaman zaman “halüsinasyon” olarak adlandırılan hatalı yanıtlar da üretebildiğini belirtti.

Lo, “Ne sorarsanız sorun, doğru olmasa bile kendinden emin görünen bir yanıt üretmesi endişe verici” dedi.

Kullanım yaygın ama dikkat gerekiyor

Buna rağmen yapay zekâ kullanımının hızla arttığı görülüyor. Intuit Credit Karma’nın 1.019 kişiyle yaptığı ankete göre, üretken yapay zekâ kullanan Amerikalıların yüzde 66’sı finansal tavsiye için bu araçlara başvuruyor. Bu oran Y kuşağı ve Z kuşağında yüzde 80’in üzerine çıkıyor.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 85’i, yapay zekâdan aldığı öneriler doğrultusunda hareket ettiğini belirtiyor.

Lo, “Yapay zekâ finansal planlama için kullanılmalı, ancak nasıl kullanıldığı çok önemli” dedi.

İyi bir prompt nasıl yazılır?

Uzmanlara göre güçlü bir prompt, ne çok genel ne de yetersiz detay içermeli.

Sertifikalı finansal danışman ve New Money New Problems kurucusu Brenton Harrison, “Dünyanın en iyi modeli bile kötü bir prompt ile sınırlı kalır” dedi.

Lo’ya göre “Nasıl emekli olmalıyım?” gibi sorular fazla genel kalırken, daha iyi bir prompt; hedefler, vergi dilimi, varlıklar, risk toleransı ve zaman planı gibi detayları içermeli.

Ayrıca kullanıcıların yapay zekâdan; temel strateji, varsayımlar, riskler, planı bozabilecek unsurlar ve eksik bilgiler gibi başlıklarda yanıt istemesi öneriliyor.

“Tersine mühendislik” yöntemi

Lo, kullanıcıların daha iyi sonuç almak için “tersine mühendislik” yöntemini de kullanabileceğini belirtiyor.

Buna göre kullanıcı, yapay zekâya şu soruyu yöneltebilir: Aradığım yanıtı almak için sana nasıl bir soru sormalıydım?

Bu yöntemle kullanıcı, gelecekte benzer sorular için daha etkili promptlar oluşturabilir.

Sonuçlar mutlaka kontrol edilmeli

Lo, finansal konularda yapay zekâdan alınan yanıtların mutlaka tekrar kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kullanıcıların ayrıca yapay zekâya, hangi konularda belirsizlik olduğunu ve hangi bilgilerin eksik olduğunu sorması öneriliyor.

Benzer şekilde Harrison da yapay zekâdan kaynak göstermesinin istenmesi gerektiğini belirterek, “Kaynak doğrulaması yapılmazsa yalnızca bir görüş sunar” dedi.

İnsan faktörü hâlâ önemli

Uzmanlara göre her bireyin finansal durumu çok sayıda değişken içeriyor ve bu karmaşıklığı insan danışmanlar daha iyi analiz edebiliyor.

Harrison, “Yapay zekâdan tavsiye almak, ona yeterli veri verdiğinizi varsayar. Bu, benim gideceğimden daha ileri bir adım” değerlendirmesinde bulundu.