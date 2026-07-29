Yapı Kredi, 414 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, uluslararası piyasalardaki fonlama stratejisi kapsamında, uluslararası piyasalardaki iki yatırımcıdan yeni kaynak sağladı.

Yaklaşık 414 milyon dolar büyüklüğündeki işlem, bankanın uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama stratejisini desteklerken, uluslararası yatırımcıların bankaya duyduğu güveni ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Uluslararası sermaye piyasalarında uzun vadeli kaynak yaratabilmenin, bankaların finansal dayanıklılığının en önemli göstergeleri arasında yer aldığını aktaran Erün, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu DPR işlemiyle farklı yatırımcılarla uzun vadeli işbirliklerimizi güçlendirirken, fonlama yapımızı da daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturuyoruz. Yaklaşık 414 milyon dolar büyüklüğündeki bu işlem, küresel yatırımcıların Yapı Kredi'ye ve Türkiye'nin finansal sistemine duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzu koruyarak, reel ekonomiyi destekleyecek sürdürülebilir finansman kaynakları oluşturmaya ve müşterilerimize uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."