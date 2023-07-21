Yapı Kredi Portföy’ün nitelikli fon büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Yapı Kredi Portföy’ün nitelikli fonlar olarak da adlandırılan valörlü yatırım fonları ve serbest fonlarının toplam büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı.

Yapı Kredi Portföy olarak yıllardır yatırımcılara varlık alokasyonu stratejisi ile hizmet verdiklerine dikkat çeken Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Yatırımcının ihtiyaçlarını ve risk seviyesini anlamanın yanı sıra varlık dağılımı ile yatırımı çeşitlendirmek, başarılı bir portföy yönetimi için en önemli unsurlardan biri. Biz de varlık çeşitlendirmesini ön planda tutarak yıllardır müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Bununla birlikte son dönemde yatırım fonları yatırımcılarının daha da yaygınlaştığını ve fonların tabana yayıldığını görüyoruz. Bu anlamda fonların bilinirliği her geçen gün artıyor ve yatırımcıların öncelikli tercih ettikleri finansal enstrümanlardan biri haline geliyor. Bu noktada gidecek daha çok yolumuz olduğunu görmek bizleri heyecanlandırıyor. Müşterilerimizi farklı ve güvenilir finansal enstrümanlarla buluşturarak en kaliteli hizmeti sunmak üzere çok sıkı çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde de nitelikli fonlarımızın toplam büyüklüğünün 100 milyar lirayı aştığını gururla paylaşmak isteriz. Sektörde pek çok ilke imza atmış bir şirket olarak odağımıza daima müşterilerimizi alarak önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımızın bu güvenini boşa çıkarmadan hem getiri hem de sunulan hizmet olarak en yüksek faydayı sağlamaya devam edeceğiz.”