Yapı Kredi Yatırım’dan 2026 uyarısı: Sis kalkıyor ama yol hâlâ dar

Yapı Kredi Yatırım Araştırma ekibi tarafından hazırlanan “Sis kalkıyor ama yol hala dar” başlıklı 2026 yılı beklentilerini içeren “2026 Strateji Raporu” yayımlandı. Raporda, küresel piyasalarda sisin kısmen dağıldığı ancak geç döngü kırılganlıklarının sürdüğü bir ortama işaret edilirken, 2026’nın statik pozisyonlardan ziyade taktiksel ve seçici bir yatırım yılı olacağı vurgulandı.

Yapı Kredi Yatırım’ın değerlendirmesine göre, küresel hisse senedi piyasaları 2026’ya güçlü bir başlangıç yaparken, ilk çeyrekte zirve yapmasının beklendiğini ve sonrasında yüzde 10–20 aralığında bir düzeltme yaşaması olası görünüyor. Bu düzeltmenin kalıcı bir bozulmadan çok ayarlama niteliği taşıdığı belirtilirken, 1997 ve 2007 başına benzer bir piyasa yapısına dikkat çekildi.

Raporda, gelişmekte olan piyasaların gelişmiş piyasalara, Çin ve Avrupa’nın ise ABD’ye kıyasla daha cazip olduğu ifade edildi. Altın ve bakıra yönelik olumlu görüş korunurken, gelişmiş ülke tahvilleri ve küresel kredi piyasalarında temkinli duruş öne çıktı.

Türkiye’de dezenflasyon sürüyor, gevşeme kademeli olacak

Raporda, Türkiye’nin 2026’ya belirgin bir dezenflasyon süreciyle girdiği ancak bu sürecin para politikasında hızlı bir gevşemeye izin vermediği vurgulandı. Hizmet enflasyonundaki yapışkanlık, gıda fiyatlarındaki oynaklık ve enflasyon beklentilerinin, TCMB’nin temkinli duruşunu desteklediği belirtildi. Politika faizlerinin kademeli ve veri odaklı şekilde düşmesi beklenirken, reel faizlerin 2026’nın büyük bölümünde pozitif kalacağı öngörüldü.

Bu çerçevede Yapı Kredi Yatırım, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 23,6, TCMB politika faizi beklentisini ise yüzde 28,5 olarak açıkladı. Finansal koşulların reel anlamda sıkı kalmaya devam edeceği, bu nedenle varlık piyasalarında likidite kaynaklı geniş tabanlı bir rallinin sınırlı olacağı ifade edildi.

BIST için “hata payı yok” uyarısı

Borsa İstanbul değerlendirmesinde, uzun süredir MSCI gelişen ülkeler endeksine kıyasla zayıf performans sergileyen BIST’te 2026’nın ilk yarısında yeniden fiyatlama alanı oluşabileceği belirtildi. Ancak raporda, enflasyon beklentilerinde net bir kırılma, kalıcı yabancı girişleri ve şirket finansallarında belirgin bir iyileşme olmadan geniş tabanlı ve kalıcı bir çarpan artışı için güçlü bir katalizör görülmediği vurgulandı.

Yüksek reel TL faizlerinin hem yerli hem yabancı yatırımcı için güçlü bir alternatif olmaya devam ettiği ifade edilirken, manşet çarpanlara dayalı “ucuzluk” argümanlarının tek başına yeterli olmadığına dikkat çekildi. İnceleme kapsamındaki şirketlerin hedef fiyatları üzerinden hesaplanan endeks değerinin yaklaşık yüzde 40 getiri potansiyeline işaret ettiği belirtildi.

Hisse bazlı yaklaşım

Yapı Kredi Yatırım, 2026 stratejisinde tematik yatırımlar yerine hisse bazlı seçiciliği öne çıkardı. Raporda, maliyet disiplini güçlü, bilanço enflasyonuna sınırlı ölçüde dayanan, talep yapısı istikrarlı ve hacim büyümesinden ziyade marj korunmasını önceliklendiren şirketlerin tercih edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda öne çıkan hisseler AKBNK, AKSEN, ANHYT, BIMAS, CCOLA, MAVI, MGROS, OTKAR, TABGD ve ÜLKER olarak sıralandı.

Model portföyde ise AKBNK, AKSEN, BIMAS, MAVI, OTKAR, TABGD ve CCOLA korunurken; ANHYT, MIGROS ve ÜLKER portföye eklenirken AGHOL, TCELL ve TSKB çıkarıldı.

Başlıca riskler ne?

Raporda öne çıkan riskler arasında kalıcı yabancı girişlerinin sağlanamaması, erken veya agresif faiz indirimleri, enflasyon beklentilerinde ataletin kırılamaması, olası iç ve dış şoklar ile ekonomik aktivitede beklenenden sert bir yavaşlama yer aldı.

Yapı Kredi Yatırım, volatilitenin korkulacak bir unsur değil, doğru zamanlama ve seçicilikle fırsata dönüştürülebileceği bir döneme girildiğini vurguladı.