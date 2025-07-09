Yapı Kredi yeni nakit yönetimi ürününü duyurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin 80 yıllık hizmet anlayışının bir yansıması olarak hayata geçirilen Yapı Kredi BANKO ile şirketlerin en önemli ihtiyaçlarından güvenli nakit akışı ve esneklik üzerine kurulu yeni bir ekosistem kurulması hedefleniyor.

Bu ürünüyle ticarette güven köprüsü kurmayı amaçlayan banka, mevcutta kullanılan ödeme, tahsilat ve finansman ürünlerinin ötesine geçen yenilikçi ve dijital bir ödeme deneyimi sunuyor.

Firmalara yalın bir ödeme modeliyle hizmet veren Yapı Kredi BANKO, hem alıcı hem de satıcının ihtiyaçlarını gözetiyor. Böylece tahsilat garantisi, ödeme finansmanı, erken finansman ve devir imkanını tek bir çatı altında, tamamen dijital süreçlerle sağlayarak güçlü bir ekosistem oluşturuyor ve firmalara ticarette avantaj sağlıyor.

"İş ortağı yaklaşımıyla hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayabilmek amacıyla bir finansman aracının yanı sıra iş ortağı yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirtti.

Yapı Kredi BANKO'nun firmaların ihtiyaçlarına odaklanan bir ürün olduğuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ticaret yapan firmalarımız ve üretim yapan işletmelerimiz kendi başarı hikayelerini yazarken, aynı zamanda bu başarılarıyla ülkemizin refah seviyesini yukarıya taşıyor. Yapı Kredi olarak, ülke ekonomimizin bel kemiği firmalarımızın finansal ihtiyaçlarını gözeterek, planlamalarını daha sağlıklı yapabilmelerine imkan sağlamak, ana odak noktamız. Bu kapsamda, firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda esnek, hızlı ve dijital hizmetler sunmak amacıyla Yapı Kredi BANKO'yu geliştirdik. Yapı Kredi BANKO, firmaların nakit akışını yönetmelerini kolaylaştırırken, vadeye bağlı kalmadan tahsilatlarını güvence altına almalarına, erken finansman sağlamalarına ve alacaklarını devretmelerine imkan tanıyan bütüncül çözümü tek çatı altında dijital bir şekilde sunuyor."

Erdoğan, Yapı Kredi BANKO ile kredilendirme, ileri vadede ödeme emri ve iskonto yapma imkanıyla tahsilat sorununu ortadan kaldıracaklarını ve ticarette para akışını güvenle sağlayacaklarını aktardı.

Amaçlarının, Türkiye'deki firmaların Yapı Kredi garantisiyle, dijital kanaldan güvenli, hızlı ve yalın bir şekilde ticaretlerini yapabilmesini sağlamak olduğunu aktaran Erdoğan, "Yapı Kredi olarak güveni dijitalle büyütüyor, ticareti bankamızın güvencesiyle kolaylaştırıyoruz. Tüm firmalarımızı, dijitalleşen dünyada desteklemeye ve onların her adımında yanlarında olan gerçek bir yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.