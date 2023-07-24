Yapı Kredi'den 1 trilyon lira kaynak

Yapı Kredi Bankası, ikinci çeyrekte 11.5 milyar lira konsolide olmayan net dönem karı elde ederken; bankanın 6 aylık net dönem karı 24.1 milyar oldu.

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 1 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi yıl sonundan bu yana yüzde 20 artarak 702 milyar liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü ise 1,5 trilyon lira oldu.

Yılın ilk yarısında toplam mevduatı yüzde 35 artışla 941 milyar liraya çıkan Yapı Kredi’nin, 30 Haziran 2023 itibariyle öz kaynak karlılığı yüzde 36,8 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısındaki bilanço performansına dair değerlendirmelerde bulunan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu bilgileri verdi: “Gücümüzü aldığımız ülkemiz ekonomisine değer katmak ve özellikle deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Haziran ayında imza attığımız ilk sosyal sendikasyon kredimizle, 580 milyon dolar kaynak sağladık. 21 ülkeden 35 bankanın katılımı ile gerçekleşen bu işlemle deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanında yanlarında oluyoruz.

Deprem felaketinin hemen ardından Koç Holding tarafından hızla hayata geçirilen konteyner kentler projesinde de bölgedeki istihdama katkı sağlamak adına Müşteri İletişim Merkezi takımlarımızı kurduk. Bunlardan ilki olan Hatay Umut Kent’te Müşteri İletişim Merkezi’miz göreve başlayarak tüm Türkiye’den çağrı almaya başladı. Önümüzdeki günlerde Hatay’ın yanı sıra, Adıyaman ve Kahramanmaraş Umut Kentleri’mizde de takımlarımız çalışmaya başlayacak.

Öte yandan, yılın ilk yarısında sadece deprem felaketinden etkilenen bölgelere değil, ülkemiz genelinde ekonomimize sağladığımız kaynak da 1 trilyon lirayı aştı. Türkiye’nin sınırları kaldıran bankası olarak, önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Yapı Kredi’nin 30 Haziran 2023 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:



Toplam aktifler: 1,5 trilyon TL

Temel bankacılık gelirleri: 39,3 milyar TL

Toplam nakdi krediler: 702 milyar TL

Net grup kârı: 24,1 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 941 milyar TL.

Güncellemeler yaptı

Yapı Kredi Bankası, geleceğe dönük değerlendirmelerinde bazı güncellemelere gitti.

Yapı Kredi, maddi özkaynak karlılığı hedefini "yüksek yirmili seviyelerden", ">30%"a yukarı yönlü revize etti.

TL kredi büyümesini < 40%, yabancı para büyümesini "daralma" olarak teyit edildi.

Komisyon büyümesini > 60% seviyesinden > 90% seviyesine, gider büyümesini > 100% seviyesinden > 120% seviyesine yukarı yönlü revize edildi.