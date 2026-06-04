Yapı Kredi'den 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha teyit ederek yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Sendikasyon kredisinin 2 ve 3 yıllık dilimleri Yapı Kredi’nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandırılacak. 25 ülkeden 49 finansal kurumun katılımıyla sağlanan kredi; 255,5 milyon dolar ve 482,25 milyon euro tutarında 367 gün vadeli, 178 milyon dolar ve 65 milyon euro tutarında 734 gün vadeli, ayrıca 33,5 milyon dolar tutarında 1.101 gün vadeli olmak üzere beş ayrı dilimden oluşuyor.

Erün: Sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam ediyoruz

Uluslararası piyasalardan sağlanan yaklaşık 1,1 milyar dolarlık kaynağın Yapı Kredi’ye ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şunları söyledi:

“Yapı Kredi olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefiyle müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz. Böylece ülkemiz ekonomisinin gelişimi için kaynaklarımızı çeşitlendirirken uluslararası alanındaki öncü rolümüzü daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü bilanço yapımız, etkin risk yönetimimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla ülkemize uzun vadeli kaynak sağlamaya ve ekonomik büyümenin finansmanına sürdürülebilir katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

367 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar ve euro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,25 ve Euribor + yüzde 1,10 olarak gerçekleşirken, 734 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar ve euro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,75 ve Euribor + yüzde 1,60 oldu. 1.101 gün vadeli dolar diliminin toplam maliyeti ise SOFR + yüzde 2 olarak belirlendi.