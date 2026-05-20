Yapı Kredi’den 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon dolar tutarındaki İlave Ana Sermaye Tahvil (AT1) ihracını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın sermaye yapısını destekleyen işlem, Yapı Kredi'nin finansal gücüne, disiplinli bilanço yönetimine ve Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası yatırımcı güvenini ortaya koydu.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in "İlave Ana Sermaye" başlıklı 7. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihraca, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, J.P. Morgan, Societe Generale ve Standard Chartered yetkili banka olarak aracılık etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, uluslararası piyasalarda başarıyla tamamlanan 500 milyon dolarlık İlave Ana Sermaye Tahvil ihracının, bankanın güçlü finansal yapısına ve sürdürülebilir büyüme stratejisine duyulan güvenin önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Erün, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların işleme yoğun ilgi göstermesinin, bankanın güçlü ve dinamik bilanço yapısını, disiplinli risk yönetimi yaklaşımını ve uzun vadeli değer üretme kapasitesini teyit ettiğini ifade etti.

Geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana uluslararası piyasalardan 6,25 milyar dolar tutarında kaynak sağladıklarını belirten Erün, "Bu başarılı işlemlerle bir yandan sermaye yapımızı desteklerken, diğer yandan müşterilerimiz, paydaşlarımız ve ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.