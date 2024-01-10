Yapı Kredi’den sermaye benzeri tahvil ihracı

Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın başarıyla tamamladığı 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına, yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi. Yapı Kredi’nin sermaye benzeri tahvil ihracı işleminde ADCB, Citibank, J.P. Morgan, MUFG, SMBC ve Standard Chartered görev aldı.

Söz konusu işlemin, ülke ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Uluslararası alanda ülkemize ve bankamıza olan güveni teyit etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredimizi, deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanına yönlendirmiştik. Yine, sürdürülebilir finans alanındaki lider rolümüzle, geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık ilk sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirdik. Söz konusu işleme, ihraç tutarının iki katından fazla talep geldi. Devam eden süreçte söz konusu eurobond işlemine 300 milyon dolar tutarında ek ihraç daha ekledik. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında sağladığımız 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisini de sürdürülebilirlik temasıyla ihracatçı müşterilerimizin kullanımına sunduk. Son olarak, her alanda liderlik misyonumuz doğrultusunda güçlü sermaye pozisyonumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına Yapı Kredi olarak 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İşleme gösterilen yüksek ilgi, ekonomimize ve Bankamıza duyulan güveni ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu