Yapı Kredi’nin kredi hacmi 1,9 trilyon TL’ye yükseldi

Yapı Kredi, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü bilanço yapısı, dinamik büyüme performansı ve stratejik alanlardaki öncü adımlarıyla Türkiye ekonomisine 2,8 trilyon TL'ye yaklaşan kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi, yıl başından bu yana yüzde 6'lık artışla 1,9 trilyon TL'ye yükselen Banka'nın aktif büyüklüğü ise 3,8 trilyon lira oldu. Toplam müşteri mevduat hacmi ise yıl başından bu yana yüzde 3 artışla 2 trilyon TL'ye yükseldi.

Banka'nın maddi öz kaynak kârlılığı yüzde 31,5 seviyesine yükselirken, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

2026'ya güçlü başlangıç

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, Yapı Kredi'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ana hissedarımız Koç Holding'in 100. yılını kutladığımız bu anlamlı yılda, Topluluğumuzun ülkemize değer katma vizyonunu aynı kararlılıkla geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine 2,8 trilyon TL'ye yaklaşan kaynak sunduk. Teknolojik yetkinliğimizi, operasyonel gücümüzü ve müşteri odaklı yaklaşımımızı bilançomuza da yansıtarak 2026'ya güçlü bir başlangıç yaptık. Dijital bankacılık, ödeme sistemleri, açık bankacılık, tüzel bankacılık ve dış ticaret alanlarında stratejik adımlarımızı daha da güçlendirdik."

Dış ticarette istikrarlı bir büyüme

Yapı Kredi, ekonominin üretim, ihracat ve büyüme gücünü destekleyen tüzel müşterilerine yönelik katkısını 2026 yılının ilk çeyreğinde de artırarak sürdürdü. Banka, dış ticaret alanındaki güçlü konumu, uluslararası iş birlikleri ve dijitalleşme odaklı çözümleriyle firmaların küresel rekabet gücüne katkı sağlarken, geniş muhabir ağı ve yurt dışı iştirakleriyle müşterileri için bir dış ticaret koridoru oluşturmaya devam etti.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, dış ticaretin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, finansmana erişimin ve risk yönetiminin daha da kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde firmalarımızın yanında güçlü, güvenilir ve çözüm odaklı bir ortak olarak yer almak bizim için stratejik bir öncelik. Bu öncelik odağında dış ticaret faaliyetlerimizde istikrarlı büyümemizi sürdürürken, firmalarımızı uygun finansman kaynakları, uluslararası iş birlikleri ve yenilikçi çözümlerle destekliyoruz. Yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran, süreçlerini hızlandıran ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü destekleyen uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Bu anlayışın somut örneklerinden biri olarak; ülkemizde bir ilk olan dijital akreditif işlemini gerçekleştirdik. Dış ticaret süreçlerinde hız, güvenlik ve verimlilik sağlayan bu uçtan uca dijital işlemle, sektörümüzde yeni bir standardın oluşmasına öncülük ediyoruz.

Nakdi kredilerde ihracat taahhütlü kullanım payımızı artırırken, Bankamız garantörlüğünde yurt dışından sağlanan 1-3 yıl vadeli ihracat finansmanı, hammadde ve makine alımı amaçlı kullandırılan kredi toplamı 400 milyon doları aştı. İhracatçı firmalar tarafından yoğun talep gören ihracat reeskont kredileri ve ihracatçılarımızın hammadde temini amacıyla kullandığı Swap reeskont kredilerinde de firmalarımızın işlemlerine aracılık ettik. Yapı Kredi olarak firmalarımızın yanında olmaya, dış ticarette fark yaratmaya ve ülkemiz ekonomisine katkımızı büyütmeye devam edeceğiz."

Ödeme sistemlerinde fark yaratan çözümler

Yapı Kredi, kartlı ödeme sistemleri ve dijital ödemeler alanında sektöre yön veren konumunu 2026 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdü. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Yılın ilk çeyreğinde QR ve NFC tabanlı dijital ödeme ciromuzu bir önceki yılın aynı dönemine göre üç katına çıkardık. Fiziki POS altyapısındaki güçlü konumumuzu koruyarak, POS'larımızdan yapılan TR Karekod işlem cirosunda yüzde 18,9 pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük. Bu performans, ödeme sistemlerindeki vizyonumuzun ve uygulama gücümüzün en somut göstergelerinden biri" dedi.

Kripto varlık alanındaki yapılanma kapsamında da önemli bir eşiği geride bıraktıklarını ifade eden Erün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital varlıklar, finansal ekosistemin dönüşümünde her geçen gün daha da önemli bir hale geliyor. SPK tarafından onaylanan kripto varlık platformu kuruluş başvurumuz, bu alandaki uzun vadeli stratejimizin önemli bir mihenk taşı niteliğinde. Regülasyonlarla tam uyumlu, güvenli, şeffaf ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Yapı Kredi'nin dijital bankacılık alanındaki birikimini ve güvenilir kurum kimliğini bu yeni ekosisteme taşıyarak, Türkiye'de kripto varlık alanının sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Sürdürülebilirlikte uzun vadeli değer yaratma odağı

Yapı Kredi, sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırarak çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki çalışmalarını 2026 yılında da ileriye taşımaya devam etti. Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütleri yalnızca raporlama süreçleriyle sınırlı tutmayarak strateji, risk yönetimi, finansman politikaları ve karar alma süreçleriyle bütünleşik somut adımlarla hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Erün, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Sürdürülebilirliği, geleceğin ekonomisini şekillendiren en kritik başlıklardan biri olarak görüyoruz. Türkiye'de bankacılık sektöründe ilk kez EFRAG uyumlu ve bağımsız denetimli olarak gerçekleştirdiğimiz çifte önemlilik değerlendirmemiz, sürdürülebilirliği stratejik karar alma süreçlerimizin merkezine yerleştirdiğimizin güçlü bir göstergesi. Yapı Kredi olarak attığımız her adımda dünyamız, toplumumuz ve ülkemiz için çalışmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."