Yapı Kredi'ye CX Awards Türkiye’den 3 ayrı ödül

Yapı Kredi, Türkiye’nin en başarılı müşteri deneyimi projelerinin ödüllendirildiği 6. CX Awards Turkey’den 3 ödül aldı. Nice Medya tarafından düzenlenen CX Awards Turkey’de, Müşteri Deneyimi alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla “Müşterilerin Harcama Deneyimini İyileştirme” ve “İç Müşteri Memnuniyeti ve Mirroring Araştırmaları ile Odağımız İç Müşteri” kategorilerinde iki ayrı ödüle layık görülen Yapı Kredi’nin Müşteri İletişim Merkezi de deprem bölgesinde Koç Holding liderliğinde kurulan Umut Kentler’de sağladıkları istihdam ile “Sürdürülebilirlik” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

"Odağımızda daima müşteri deneyimi var"

Müşteri deneyimini her zaman odak noktalarına aldıklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak insanı merkeze alan anlayışımızla müşterilerimiz için sınırları kaldırmaya ve onlar için değer yaratmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize en iyi bankacılık deneyimini sunmak için çalışıyoruz ve bu alanda teknolojik altyapımızı daha da güçlendirmek adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda layık görüldüğümüz bu ödüller; müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için bizleri motive ediyor. Ayrıca 6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrasında, Koç Holding öncülüğünde hayata geçirilen Umut Kentlerde bölgeye sürdürülebilir katkı sağlamak adına başlattığımız istihdamla aldığımız ödül bizim için çok değerli ve anlamlı. ‘Sınırsız Bankacılık’ anlayışımızla herkes için sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. Yapı Kredi olarak, yaptığımız çalışmalarla başarılarımızı daha da ileri götürmeye devam edeceğiz.”