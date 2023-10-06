Yatırım araçlarının haftalık performansı

▲ BIST 100 endeksi, en düşük 8.179,93 ve en yüksek 8.562,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,56 değer kazanarak 8.464,93 puandan tamamladı.

▼ Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 değer kaybıyla 1.625 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,90 azalışla 10.780 liraya geriledi.

▼ Geçen hafta sonu 2.695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.670 liraya indi.

▲ Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kazancıyla 27,6210 liraya, avro ise yüzde 0,09 kazançla 29,0310 liraya yükseldi.

▲ Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,74 ile "Hisse Senedi" oldu.