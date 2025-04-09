Yatırım fonlarında dolarizasyon artıyor: Mart ayında rekor yükseliş

19 Mart'ta siyaset gündeminde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalardaki hareketlilik hem kurlarda artışa neden olmuş hem de para piyasası fonlarından hızlı çıkışa neden olmuştu. Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerle piyasalarda bir sakinleşme görülmüştü.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, günlük raporları için yaptığı hesaplamalarda, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarında toplam dolarizasyon oranının arttığını hesapladı. BloombergHT’nin aktardığına göre, yatırım fonlarındaki dolarizasyon oranı yüzde 41,6 seviyesine çıktı.

Bürümcekçi, fonlarda dolarizasyonun yeniden artış eğilimine girdiğini belirtti.

Detaylara bakıldığında, menkul kıymet yatırım fonlarında dolarizasyon mart ayında yüzde 42,3’e yükselirken, emeklilik fonları tarafında ise daha dalgalı bir seyir izlenerek 2020 yılından bu yana yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Emeklilik fonlarında dolarizasyon mart ayı itibariyle yüzde 39,4 ile en yüksek seviyesine çıktı.