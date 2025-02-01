Yatırım fonlarında yeni rekor: 5 trilyon TL aşıldı

Yatırım fonlarına olan ilgi 2025’in ilk ayında da hız kesmeden devam etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Ocak ayı sonunda yatırım fonu yatırımcılarının sayısı 5,58 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Son yıllarda yatırım fonlarına yönelimde belirgin bir artış gözlemleniyor. 2024 yılı başında 4,42 milyon olan yatırımcı sayısı, haziran ayında 5 milyon sınırını aşarak yükselişini sürdürmüştü.

Toplam fon büyüklüğünde de tarihi bir seviyeye ulaşıldı. Ocak 2025 itibarıyla yatırım fonlarının toplam değeri ilk kez 5 trilyon TL’yi geçti.

2024 yılı başında 2 trilyon TL seviyesinde bulunan fon büyüklüğü, bir yıl içinde yaklaşık iki buçuk katına çıktı.

Dolar bazında bakıldığında da kayda değer bir artış yaşandı. Yılın ilk ayında yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 144,3 milyar dolara ulaştı. 2024 yılı başında bu rakam 67,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Veriler, yatırımcıların yatırım fonlarına yönelik ilgisinin hızla arttığını ve fon piyasasının güçlü bir büyüme trendi içinde olduğunu gösteriyor.