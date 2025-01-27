Yatırımcılar 2024'te rekor özel sermaye hissesi sattı

FT'nin haberine göre, özel sermaye veya diğer özel fonlardaki yatırımcıların hisselerini nakit karşılığında yeni yatırımcılara sattığı veya fon yöneticilerinin şirket hisselerini yeni fonlara sattığı ikincil piyasa olarak adlandırılan piyasada küresel olarak işlem gören hacimler 162 milyar dolara ulaştı.

Yatırım bankası Jefferies tarafından yapılan bir analize göre, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 45, 2021'deki bir önceki zirveye göre ise yüzde 20'den fazla artış gösterdi. İkincil anlaşmalar son yıllarda özel sermaye şirketlerinin halka arzlar ya da yeterince cazip değerlemelerle satışlar yoluyla yatırımlardan çıkmakta zorlanması ve bunun sonucunda fonların destekçilerine nakit dağıtımının azalması nedeniyle patlama yaşadı.

Yatırımcılar geçen yıl ikinci el piyasalarda rekor miktarda özel sermaye hissesi elden çıkarırken, anlaşma yapmadaki uzun süreli kuraklık emeklilik fonlarını ve satın alma gruplarını yatırımlarını nakde çevirmek için başka yollar aramaya teşvik etti. Özel sermaye veya diğer özel fonlardaki yatırımcıların hisselerini nakit karşılığında yeni yatırımcılara sattığı veya fon yöneticilerinin şirket hisselerini yeni fonlara sattığı ikincil piyasa olarak adlandırılan piyasada küresel olarak işlem gören hacimler 162 milyar dolara ulaştı.

Yatırım bankası Jefferies tarafından yapılan bir analize göre, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 45, 2021'deki bir önceki zirveye göre ise yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

İkincil anlaşmalar son yıllarda özel sermaye şirketlerinin halka arzlar ya da yeterince cazip değerlemelerle satışlar yoluyla yatırımlardan çıkmakta zorlanması ve bunun sonucunda fonların destekçilerine nakit dağıtımının azalması nedeniyle patlama yaşadı.