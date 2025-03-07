Yatırımcılar hisselere koşuyor, ABD tahvillerinden çıkıyor

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği verilere göre, 5 Mart haftasında küresel hisse senedi, tahvil ve altın fonlarına sermaye girişi yaşanırken, kripto ve ABD Hazine kâğıdı fonlarından çıkış gerçekleşti.

BofA yaptığı açıklamada, yatırımcıların çarşamba gününe kadar olan haftada yatırımcılar Avrupa hisse senetlerine para akıtmaya devam ettiler ve bölgenin ABD hisse senetlerine kıyasla yılbaşından bu yana gösterdiği üstün performansı sürdürdüğünü söyledi.

BofA, Avrupa hisse senetlerine 4,1 milyar dolarlık girişin Şubat 2022'den bu yana en büyük giriş olduğunu ve dört haftalık girişin 12 milyar dolara ulaşarak Ağustos 2015'ten bu yana en büyük giriş olduğunu söyledi.

Küresel hisse senedi fonlarına 22,9 milyar dolar, tahvil fonlarına 12 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti.

Altın fonları ise 5 Mart haftasında 1 milyar dolar yatırım çektiler.

ABD Hazine kâğıdı fonlarından 5 Mart haftasında 1,2 milyar dolar çıktı ve bu son 11 haftanın en büyük çıkışı olarak kayıtlara geçti.