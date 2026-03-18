Yatırımcılar riskten kaçıyor: Nakit pozisyonu yükseliyor

Bank of America’nın (BofA) fon yöneticileriyle yaptığı son anketinde, ABD/İsrail ile İran’ın çatışmasına yönelik endişelerle, özel kredi riskleri ve stagflasyon endişeleri hızlı bir nakde dönüş yaratmış görünüyor.

Barron's haberine göre, ankette hisse senetlerindeki düşüş henüz sınırlı olsa da yatırımcı duyarlılığı son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Katılımcıların üçte ikisine yakını sistemsel risk kaynağı olarak özel sermaye ve özel kredi piyasalarını görüyor.

Toplam 589 milyar dolarlık varlığı yöneten 210 fon yöneticisinin katıldığı anket, nakit tahsislerinin portföylerin yüzde 4,3’üne yükseldiğini gösteriyor; bu oran, ocak ayındaki tarihi dipten tam bir puan yüksek.

Stagflasyon endişesinin de öne çıktığı ankette yatırımcıların yarısından fazlası, enflasyonun büyüme hızını yavaşlatacağı riskini dile getiriyor.

Petrol fiyatları ise yatırımcılar tarafından sınırlı bir yükselişle fiyatlanıyor; Brent petrolün yıl sonunda 76 dolar civarında olması bekleniyor.

Altın denge için yeterli gelmiyor

Konuyla ilgli haber kaynağına konuşan Gabelli Funds portföy yöneticisi Justin Bergner, "Piyasalar, zayıf istihdam verileri ve durgun tüketici harcamalarıyla Nasdaq’ın ekim zirvesinden bu yana dalgalı bir seyir izliyor" dedi.

BlackRock Yatırım Enstitüsü Başkanı Jean Boivin, “Hisse senetleri düşerken devlet tahvilleri ve altın portföy dengesi sağlamıyor. Yatırımcılar, kalıcı enflasyon ve yüksek borç yükü nedeniyle uzun vadeli tahvil riskine karşı daha fazla telafi talep ediyor” diyerek jeopolitik krizin arz şokunu piyasadaki dezenflasyon söyleminin tersine çevirdiğini vurguladı.

Ameriprise Baş Piyasa Stratejisti Anthony Saglimbene, "Piyasa, çatışmanın yatışması, Körfez üretiminin normale dönmesi ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını önümüzdeki aylarda fiyatlamaya çalışıyor, ancak bu beklenti henüz temkinli bir umut seviyesinde" değerlendirmesinde bulundu.