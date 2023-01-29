Yatırımcıları ekrana kitleyecek hafta

İSTANBUL (EKONOMİ)

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE), yeni yılın ilk faiz kararlarını bu hafta verecek. Faiz kararlarının yanı sıra, politika metinlerindeki yönlendirmelerle birlikte merkez bankası başkanlarının toplantı sonrası yapacağı açıklamalar da kritik önemde.

'Paranın patronu' yine sahnede

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen yıl 4 toplantı üst üste 75'er baz puan artışın ardından, yılı 50 baz puan artışla tamamladı ve faizi yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Enflasyonda düşüş görüldüğü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği, faiz kararlarının gelen verilere bağlı olacağı, devam eden faiz artışlarının uygun olduğu belirtilmişti. Fed projeksiyonlarında ise büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Son dönemde açıklanan veriler ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlamaya işaret ederken, istihdam piyasasında olumlu görünüm sürüyor. Enflasyondaki azalış devam ediyor. Fed’in faizi 25 baz puan artırması bekleniyor. Karar 1 Şubat Çarşamba günü TSİ 22:00'de açıklanacak. Sonrasında ise Başkan Powell'ın konuşması izlenecek.

ECB’den iki 50 baz puan daha bekleniyor

Geçen yıl faizi toplam 250 baz puan faiz artıran Avrupa Merkez Bankası (ECB), aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıda kısa vadeli faiz oranlarını 50 baz puan yükseltmişti. Enflasyonda yüzde 2’lik hedefe ulaşılana kadar politika faizinin önemli ölçüde ve kademeli olarak artırılacağı, gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olmaya devam edeceği belirtildi. ECB yayınladığı projeksiyonlarda ise büyüme tahminlerini 2023 yılı için yüzde 0,9’dan yüzde 0,5’e düşürürken, enflasyon tahminlerini ise 2023 ve 2024 için sırasıyla yüzde 6,3 ve yüzde 3,4 olarak revize etti. ECB üyeleri son dönemde yaptıkları açıklamalarda enflasyonla mücadelenin önemini vurgulamaya devam ettiler. Piyasalarda önümüzdeki iki toplantı için 50’şer baz puan faiz artırımı bekleniyor. Bununla birlikte bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyaller önem arz ediyor. ECB faiz kararını 2 Şubat Perşembe günü TSİ 16:15'te duyuracak.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yılın ilk faiz toplantısının kararını 2 Şubat Perşembe günü TSİ 15:00'te açıklayacak. BoE, 2022 yılının son toplantısında faizi 50 baz puan artırırken, 9 üyeden 2 üye faizin değişmemesi yönünde, 1 üye ise 75 baz puan faiz artışı yönünde oy kullanmıştı.

Türkiye’de enflasyon, ABD’de tarım dışı istihdam

Bu toplantıların yanı sıra piyasalar ekonomik veri açısından da yoğun bir hafta geçirecek. Haftanın en önemli verileri yurt içinde enflasyon rakamları, yurt dışında ABD tarım dışı istihdam olacak. ABD'de geçen yılın son ayında 223 bin istihdam yaratılırken, işsizlik oranı yüzde 3,5'e gerilemişti. Türkiye'de tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 1,18 artışla 2022 yılını yüzde 64,27 seviyesinde tamamladı. Üretici fiyatlarında en son artış oranı yüzde 97,72 seviyesinde oldu.

Yurt içindeki diğer beklenen veriler ekonomik güven endeksi, dış ticaret ve hizmet ÜFE olarak öne çıkıyor. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık raporu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma programı da yakından takip edilecek. Bankalardan gelmeye başlayacak 4. çeyrek bilançolar da yakın takipte olacak.

Yurt dışında imalat ve hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, ABD'den S&P Case Shiller konut fiyatları, fabrika siparişleri, Almanya'dan GSYH, iş gücü, tüketici fiyatları, ticaret ve Euro Bölgesi'nden güven endeksleri, GSYH, tüketici fiyatları verileri gelecek.