Yatırımcıların gözdesi teknoloji hisseleri



Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, yatırımcılar 10 haftadır teknoloji hisselerine yatırım yapmaya devam ediyorlar.

30 Ağustos haftasında küresel hisse senedi fonlarına 10,3 milyar dolar sermaye girişi oldu. Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine 4,9 milyar dolar sermaye girerken, teknoloji hisselerine 5,1 milyar dolar yatırım girişi oldu.

30 Ağustos haftasında tahvillere 1,7 milyar dolar, nakit fonlara 6,5 milyar dolar girerken, altın fonlarından 300 milyon dolar sermaye çıkışı gerçekleşti.