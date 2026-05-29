Yazılım hisselerinde yapay zeka rallisi: Bulut devlerinden rekor büyüme

Piyasalardaki bu büyük kırılmanın fitilini, veri ambarı ve bulut teknolojileri devi Snowflake ateşledi. Şirketin ilk çeyrek gelirlerinde %33'lük rekor bir büyüme yakalaması ve Amazon’un bulut birimi AWS ile 6 milyar dolarlık dev bir ortaklığa imza atması korkuları tamamen dağıttı. Bu gelişme, yazılım şirketlerinin yapay zekaya yenilmek bir yana, bu yeni teknolojiyi kendi platformlarına entegre ederek hızla kazanca dönüştürmeye başladığını kanıtladı.

Yatırımcı iştahının kabarmasıyla birlikte, sektörün en önemli barometresi kabul edilen 'iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'i' (IGV) tek bir günde %3,6'nın üzerinde değer kazandı. Borsada yaşanan bu hareketlilik, yazılım hisselerinin son dönemdeki en güçlü toplu yükselişlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji devleri borsada zirveye koştu

Rallinin öncülüğünü üstlenen Snowflake, güçlü büyüme verilerinin ardından %36 primlenerek borsa tarihinin en iyi günlük performansına imza attı. Şirketin geleceğe yönelik olumlu beklentileri, diğer sektör hisselerine de adeta can suyu oldu.

Benzer şekilde, yapay zeka destekli kurumsal programlara olan talebin artmasıyla ServiceNow hisseleri %11,8'in üzerinde yükseldi. Finansal sonuçlar açıklanmadan hemen önce yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği MongoDB ise %10'u aşan bir sıçrama gerçekleştirdi.

Büyük veri analitiği ve bulut altyapısı alanında imzaladıkları yeni anlaşmalarla dikkat çeken Palantir %8,3, Oracle ise %6,6 oranında değer kazandı. Bu yükselişler, sektördeki büyüme ivmesinin tek bir şirketle sınırlı kalmadığını, genele yayıldığını gösterdi.

Yapay zeka tehdit değil fırsat oldu

Yazılım şirketlerinin abonelik gelirleri ve temel mali yapıları zaten yıl boyunca güçlü kalmaya devam ediyordu. Son yükselişle birlikte hisse fiyatları da nihayet bu finansal gerçeklikle uyumlu hale geldi.

Yaşanan bu güçlü toparlanma, yazılım dünyasının yapay zeka çağında yok olmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Aksine sektör, bu yeni teknolojiyi dünyaya dağıtan ana güç haline gelerek geleceğin en önemli iş modellerinden biri olmaya devam edeceğini kanıtlıyor.