Yellen: Risklere karşı tetikteyiz

Yellen'ın Washington'daki bir konferansta yapacağı konuşmanın metni yayımlandı. Yellen küresel ekonominin 6 ay öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, gıda ve enerji fiyatlarının istikrar kazandığını ve tedarik zincirindeki sıkıntıların azalmaya devam ettiğini belirtti.

Yellen'ın küresel ekonomiye yönelik daha iyimser tahminlerinin aksine IMF bugün yayımladığı raporda küresel büyüme tahminlerini düşürmüştü.

Yellen ABD'de bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likidite pozisyonlarıyla sağlam olduğunu belirterek "Küresel finansal sistem de 2008'deki mali kriz sonrası yapılan reformlar nedeniyle dirençli" ifadesini kullandı.

Yellen'ın bu açıklamaları ABD'de orta ölçekli 2 bankanın finansal sistemi tehdit eden iflasının ardından geldi. ABD hükümeti yaşanan gelişmeler sonrası piyasalardaki güveni tesis etmek için acil önlemler açıklamıştı. Yellen risklere karşı 'tetikte' olduklarını ve sektördeki gelişmeleri değerlendirmek için yabancı mevkidaşlarıyla temasların sürdüğünü belirtti.