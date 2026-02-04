  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Yen, dolar karşısında 2 haftanın dibinde
Takip Et

Yen, dolar karşısında 2 haftanın dibinde

Japon yeni, dolar karşısında yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yen, dolar karşısında 2 haftanın dibinde
Takip Et

MUFG Bank stratejisti Lee Hardman, yatırımcıların Başbakan Sanae Takaichi’nin pazar günü yapılacak erken seçimde gücünü pekiştireceğine dair artan güveninin bu düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Asahi gazetesinin yayımladığı son ankete göre, Takaichi’nin Liberal Demokrat Partisi alt mecliste çoğunluğu elde edebilir. Bu durum, Takaichi’ye genişleyici politikalarını sürdürmek için daha güçlü bir siyasi yetki sağlayarak yen üzerinde spekülatif satışları yeniden teşvik edebilir.

Hardman, doların 160 yen seviyesine yaklaşması halinde para birimini desteklemek için doğrudan müdahale riskinin artmasına rağmen satışların devam edebileceğini ifade etti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta gerilediEuro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta gerilediKüresel Ekonomi

 