Yen, dolar karşısında 2 haftanın dibinde

MUFG Bank stratejisti Lee Hardman, yatırımcıların Başbakan Sanae Takaichi’nin pazar günü yapılacak erken seçimde gücünü pekiştireceğine dair artan güveninin bu düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Asahi gazetesinin yayımladığı son ankete göre, Takaichi’nin Liberal Demokrat Partisi alt mecliste çoğunluğu elde edebilir. Bu durum, Takaichi’ye genişleyici politikalarını sürdürmek için daha güçlü bir siyasi yetki sağlayarak yen üzerinde spekülatif satışları yeniden teşvik edebilir.

Hardman, doların 160 yen seviyesine yaklaşması halinde para birimini desteklemek için doğrudan müdahale riskinin artmasına rağmen satışların devam edebileceğini ifade etti.