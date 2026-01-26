Yen’e müdahale sinyalleri Japonya’da hisseleri düşürdü

Nikkei 225 Endeksi 52.656 puana kadar gerilemenin ardından şu sıralarda %1,67 düşüşle 52.946,42 puanda. İhracata duyarlı sektörlerde sert kayıplar görüldü. Honda Motor hisseleri %4,1, Nissan Motor %3,9 ve Panasonic Holdings %5,3 geriledi. Yen’in güçlenmesi, yurtdışı gelirlerin yen cinsinden değerini aşağı çekiyor.

Tokyo borsasının cuma kapanışındaki 158,66 seviyelerine kadar yükselen USD/JPY, bu sabah 153.81'e kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 1,1 kayıpla 154,13 seviyesinde.

Tahvil piyasasında ise getiriler geriledi. 10 yıllık Japon devlet tahvili faizi 1 baz puan düşüşle %2,245’e inerken, 20 yıllık getiri 3 baz puan düşüşle %3,160 oldu. Yen’in değer kazanması, ithalat maliyetlerine ilişkin endişeleri ve Japonya Merkez Bankası’nın yakın vadede faiz artıracağı beklentilerini azalttı.

Wall Street Journal’a göre yen’deki toparlanma, ABD Hazine Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle New York Fed’in cuma günü piyasa katılımcılarıyla "kur kontrolleri" yapmasının ardından hız kazandı.

Japon yetkililer aylardır yen’deki zayıflığa dikkat çekerek spekülatif ve aşırı hareketlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını vurguluyor.