Yeni güncellemeyle 33 milyar dolar Ether'e erişilecek

Shapella diye adlandırılan Ethereum'daki yeni yazılım güncellemesiyle yatırımcılar son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri staked Ether'leri faiziyle geri çekebilecek.

Dune Analytics platformunun verilerine göre, tüm Ether'in yaklaşık yüzde 15'i cüzdanlarda kilitlenmiş durumda. Bu miktarın piyasa değeri 33.73 milyar doları buluyor.

Tutulan miktara karşılık zaman içerisinde pasif bir kazanç getiren "Staking" olarak adlandırılan Ether'i cüzdanlarda kilitleme işlemine aracılık eden Attestant şirketinin CEO'su Sreejith Das, güncellemenin yapılmasıyla beraber o hafta içerisinde 1.1 milyon'a kadar Ether'in çekilmeye hazır olacağını tahmin etti. 1.1 milyon etherin değeri 1860 dolar olan son birim fiyatına göre yaklaşık 2 milyar dolar değerinde.

İşlemciler bu son gelişmenin fiyatları nasıl etkileyebileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Kripto alım satım platformu Bitrue'da stratejist olan Robert Quartly-Janeiro ne olacağını kestirmenin güç olduğunu ifade ederken kesin olarak kısa dönemli oynaklık beklediğini belirtti.

Piyasalarda bir kesim, kilitlenmiş kripto paraların çekilmesine imkan tanınmasının fazlasıyla büyük miktarda para çekilmesine sebep olarak fiyatları hızla düşürmesi muhtemel büyük bir satış dalgasına neden olabileceğinden endişe duyuyor.