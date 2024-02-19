Yeni haftada piyasaların sıcak gündemi: Bunlar önemli olack

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması fiyatlamaları zorlaştırırken, hafta boyunca teknoloji şirketlerinde artan oynaklık dikkati çekti.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını belirterek, buna karşın güçlü ekonomik aktivitenin şirket karlılıklarını destekleyebileceği düşüncesinin öne çıktığını söyledi.

Teknoloji hisselerindeki oynaklık yön belirliyor

Teknoloji hisselerindeki oynaklığın piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, açıklanacak şirket finansal sonuçlarıyla hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti. Bu hafta Nvidia, Wallmart, Home Depot, BHP Group ve Rio Tinto'nun açıklanacak finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını kaydederek, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Euro Bölgesi TÜFE verisi oynaklığı artırabilir

Analistler, geçen hafta Euro Bölgesi genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini anımsatarak, perşembe günü Euro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu veri sonrası fiyatlamalarda değişiklik olabileceğini de hatırlattı.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, yeni yıl tatili sonrası ilk işlem gününde Çin pay piyasalarındaki yükseliş dikkati çekiyor. Analistler, söz konusu yükselişte Çin'in turizm sektöründe yaşanan hareketliliğin etkili olduğunu belirtti.

TCMB faiz kararı takip edilecek

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin perşembe günü politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.