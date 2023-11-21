Yuan, dolar karşısında 4 ayın en yükseğinde

Çin MB, yuanın yüzde 2'lik bir bantta işlem görmesine izin verilen CNY=PBOC orta nokta kurunu 7 Ağustos'tan bu yana en güçlü seviye olan 7,1406 olarak belirledi. Çin MB'nin geçtiğimiz hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,4 güçlenen yuanı günlük orta nokta fiksingi yoluyla desteklemeye devam etmesi piyasaları şaşırttı.

Societe Generale CIB'nin baş Asya makro stratejisti Kiyong Seong, "Fiksingi bu oranda düşürmeye devam ettiklerini görmek şaşırtıcı. Bana göre, politika faizini düşürmeden önce hazırlık çalışması yapıyorlar gibi görünüyor" dedi .

Seong, dış ortam elverişli olduğunda, PBOC'nin yuanı mümkün olduğunca güçlendirdiğini de söyledi.

OCBC bankası FX stratejisti Christopher Wong, "Doların dönüşünü beklemek için zaman satın alma stratejisi bir kez daha işe yaradı" dedi ve politika yapıcıların geçen yıl Ekim ve Kasım 2022'de dolar zayıflamadan önce benzer hamleler yaptıklarını hatırlattı.

ANZ Asya Araştırmaları Başkanı Khoon Goh, offshore yuandaki yükselişin, piyasaların ABD faiz oranlarına ilişkin beklentilerini yeniden fiyatlandırmasının ardından zayıflayan dolar ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin ardından Çin'e yönelik artan duyarlılıktan kaynaklandığını söyledi.

BNP Paribas Çin Döviz ve Kur Stratejisi Başkanı Ju Wang, ihracatçıların yılsonu hedge akışları, Çin-ABD gerginliğinin azalması, ABD getirilerinde beklenen zirve ve Çin teşviklerinin artmasının (yuan) hareketlerinin arkasında olduğunu söyledi.