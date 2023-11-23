Yuan, dolar karşısında 4 ayın en yükseğine yakın

Çin yuanı, Çin Merkez Bankası'nın daha güçlü bir orta nokta sabitlemesinin desteğiyle dolar karşısında dört ayın en yüksek seviyesi civarında seyrediyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC), yuanın yüzde 2'lik bir bantta işlem görmesine izin verilen orta nokta kurunu, bir önceki 7,1254'ten 42 pip daha yüksek olan dolar başına 7,1212 ile beş ayı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesinde belirledi.

Maybank analistleri, "Sapma farkı daraldıkça ve sabitleme mekanizması normalleştikçe, yuan için daha fazla iki yönlü ticaret olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

Spot piyasada, onshore yuan USDCNY 7,1552'den açıldı ve 7,1415'e kadar geriledi. Şu sıralarda da 7,1443'ten işlem görüyor. Yuan, bu hafta başında ulaşılan dört ayın en yüksek seviyesi olan 7,1256'dan çok uzakta değil.

ANZ Asya araştırma müdürü Khoon Goh, "Yetkililer günlük fiksingi daha güçlü yönlendirmek için doların zayıflığından faydalanıyor. İhracatçıların çok fazla döviz geliri biriktirmesiyle birlikte, bunların dönüştürüldüğünü ve daha fazlasının da geleceğini görüyoruz. Bir sonraki önemli teknik seviye 7,10'dur ve dolarda daha fazla zayıflama olursa bu seviyeye ulaşılacaktır" dedi.