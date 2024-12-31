Yuan son 3 yıldır dolar karşısında değer kaybediyor
Çin Yuanı 2022 ve 2023'ün ardından 2024'te de ABD doları karşısında zayıfladı. Çin, 2025 yılında CFETS yuan sepetindeki dolar, euro ve yen ağırlıklarını azaltma kararı aldı.
Çin Yuanı, yerel piyasada gerçekleşen işlemlerde ABD Doları karşısında zayıflamaya devam ediyor.
Yuan, 2022 ve 2023'ün ardından 2024 yılında da ABD doları karşısında değer kaybetti.
Dolar/yuan, yerel piyasada 2024 yılını 2023'e göre yüzde 2,75 düşüşle 7,2988'den tamamladı.
2025'te yuan sepetindeki dolar, euro ve yen ağırlıkları azalacak
Çin'in döviz ticaret platformu yaptığı açıklamada, Çin'in 2025 yılında yuan CFETS sepetinin ağırlıklarını ayarlayacağını söyledi.
Merkez bankası tarafından denetlenen Çin Döviz Ticaret Sistemi (CFETS), 1 Ocak'tan itibaren CFETS döviz sepetinde ABD dolarının ağırlığını yüzde 19,46'dan yüzde 18,903'e düşürecek, Euro'nın ağırlığını yüzde 18,08'den yüzde 17,902'ye indirecek ve yenin ağırlığını yüzde 8,963'ten yüzde 8,584'e düşürecek.
Makao'nun patakasını da sepete ekleyerek gelecek yıl CFETS sepetindeki toplam para birimi sayısını 25'e çıkaracak.