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Yuanda aşağı yönlü risk devam ediyor

Maybank'ın FX analistleri, yuanın hala daha aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Haber Merkezi
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Yuanda aşağı yönlü risk devam ediyor
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Analistler, “Çin, Başkan Trump'ın gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine izin verdiği tek ülke olmaya devam ediyor. Ticaret politikalarının ve nihai hedeflerinin bu aşamada belirsiz kalmasına rağmen, şimdiye kadarki gelişmeler Çin'in hala ticaret politikalarının yükünü çektiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Analistler, tarifelerin son tarihleri dikkate alındığında, ABD-Çin müzakerelerinde bir çıkmaz senaryosunun muhtemelen PBOC'yi USD/CNY sabitlemeleri konusunda “yumuşatmaya” sevk edeceğini ve USD/CNY'nin yükselmesine izin vereceğini de ifade etti.

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