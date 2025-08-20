Yüksek enflasyon sterlin üzerinde baskı yaratıyor

HSBC döviz stratejisti Nick Andrews, enflasyonun İngiltere Merkez Bankası'nı faiz indiriminden alıkoyması halinde, ekonomiyi zayıflatabileceğini ve gelecekte daha fazla faiz indirimi gerektirebileceğini belirtti.

Banka, BoE'nin mevcut %4,0 seviyesinden 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar faizleri %3,0'a düşüreceğini ve bunun euro karşısında sterlini zayıflatacağını tahmin ediyor.

Andrews ayrıca, son bir yılda maliye politikalarının büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, sonbahar bütçesinin de sterlin için bir risk oluşturduğunu ekledi.

Verilerin ardından başlangıçtaki kazanımlarını geri veren sterlin yatay seyrediyor; dolar karşısında 1,3485 seviyesindeyken, euro karşısında 0,8631 pounddan işlem görüyor.