Yüksek faiz ve jeopolitik risk kıskacında borsa: 4 dev hisse için dip arayışı ve hedef fiyatlar

Serdar Pazı, Borsa İstanbul’un küresel piyasalardaki yükseliş trendine tam anlamıyla iştirak edemediğini belirterek söze başladı. Özellikle ‘bluechip’ olarak adlandırılan endeks ağırlığı yüksek şirketlerde yabancı yatırımcının pozisyon azaltma eğiliminin sürdüğünü ifade eden Pazı, endeksin 13.700 puan seviyesinin üzerinde kalmasının önemine dikkat çekti. Piyasa oyuncularının jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle yön tayin etmekte zorlandığını vurgulayan analist, finansman maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam edeceği bir üçüncü çeyrek beklendiğini dile getirdi.

Türk Hava Yolları: Yakıt maliyetleri ve talep dengesi

Türk Hava Yolları'nın (THYAO) operasyonel anlamda güçlü bir performans sergilediğini belirten Pazı, temmuz ayındaki 9,5 milyon yolcu sayısı ve %86,5'lik doluluk oranının altını çizdi. Ancak jet yakıtı maliyetlerindeki artışın ve yüksek borçluluğun şirket üzerinde baskı yarattığını ekledi. Teknik olarak 291 ve 278 TL destek seviyelerinin kritik olduğunu söyleyen Pazı, aracı kurumların ortalama 453 TL civarındaki hedef fiyatlarının mevcut fiyata göre %50 yükseliş potansiyeli barındırdığını ifade etti.

Hektaş ve Sasa: Zirveden uzak dip arayışı

Bir dönem yatırımcıların çok fazla ilgi gösterdiği Hektaş (HEKTS) ve Sasa (SASA), 2022 yılındaki tarihi zirvelerinin oldukça uzağında seyrediyor. Pazı, Hektaş'ta 2,82 TL seviyelerindeki kapanışın belirgin bir destek bölgesine işaret ettiğini ancak hacmin henüz dönüş sinyali vermediğini belirtti. Sasa için ise yüksek borçluluk ve ertelenmiş vergi gideri nedeniyle açıklanan zarara değinen Pazı, burada asıl meselenin yatırımların geri dönüşüne kadar olan nakit akışını yönetmek olduğunu vurguladı. Her iki hissede de teknik olarak dip oluşumunun devam ettiği ve yüksek finansman maliyetlerinin etkili olduğu kaydedildi.

Enerjisa: Beklenti altı kar ve gelecek projeksiyonu

Haftanın son analizinde Enerjisa’yı (ENJSA) değerlendiren Serdar Pazı, şirketin son çeyrek sonuçlarının hasılat ve FAVÖK anlamında beklentilerin altında kaldığını belirtti. Buna karşın, şirketin 2024 yılının geri kalanı için daha yüksek bir öngörü paylaşmasının önemli bir artı olduğunu ifade etti. Hisse fiyatında kapanışa doğru görülen sert satışların ardından 110 TL seviyesinin kritik bir destek haline geldiğini söyleyen Pazı, analistlerin 154 TL civarındaki hedef fiyatıyla yaklaşık %40 yükseliş potansiyeli öngördüğünü hatırlattı.