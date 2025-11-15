Yüksek getiri isteyenlere Mahfi Eğilmez’den tek cümlelik tavsiye!

Ünlü iktisatçı, eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yatırım tavsiyesi soran çok oluyor” derken, yatırım tavsiyesi vermediğini belirtti. Eğilmez, yatırım tavsiyesi vermese de önemli bir hayat tavsiyesi verdi.

Eğilmez’in paylaşımı şu şekilde oldu:

“Yatırım tavsiyesi soran çok oluyor. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: Çok yüksek getiri vaat eden çok yüksek riskli yatırımlara girerken şu sözü hatırlayın: ‘Beleş peynir fare kapanında bulunur.’”