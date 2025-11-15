  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Yüksek getiri isteyenlere Mahfi Eğilmez’den tek cümlelik tavsiye!
Takip Et

Yüksek getiri isteyenlere Mahfi Eğilmez’den tek cümlelik tavsiye!

Mahfi Eğilmez, kendisine en çok gelen sorulardan birinin yatırım tavsiyesi olduğunu söyledi. Eğilmez, bu konuda önemli bir tavsiye verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüksek getiri isteyenlere Mahfi Eğilmez’den tek cümlelik tavsiye!
Takip Et

Ünlü iktisatçı, eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yatırım tavsiyesi soran çok oluyor” derken, yatırım tavsiyesi vermediğini belirtti. Eğilmez, yatırım tavsiyesi vermese de önemli bir hayat tavsiyesi verdi.

Eğilmez’in paylaşımı şu şekilde oldu:

“Yatırım tavsiyesi soran çok oluyor. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: Çok yüksek getiri vaat eden çok yüksek riskli yatırımlara girerken şu sözü hatırlayın: ‘Beleş peynir fare kapanında bulunur.’”

 

Finans
Çin'de hanehalklarının hisse senedi alımları artıyor
Çin'de hanehalklarının hisse senedi alımları artıyor
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde negatif seyrediyor
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde negatif seyrediyor
Norveç varlık fonu 21 yıllık yasağı kaldırmaya hazırlanıyor: Hangi hisseleri alacak?
Norveç varlık fonu 21 yıllık yasağı kaldırmaya hazırlanıyor: Hangi hisseleri alacak?
Küresel piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları yükselişte: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları yükselişte: İşte 13 Kasım 2025 güncel fiyatlar